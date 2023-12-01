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11:28 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Названо, кто временно возглавит челябинский минздрав

Елена Недочукова приступит к своим обязанностям с четвертого декабря.

Как сообщает «Губерния» со ссылкой на министерство здравоохранения Челябинской области, и.о. министра назначена Елена Недочукова. До настоящего времени она также работает в региональном ведомстве и занимает пост первого заместителя министра.

По данным СМИ, до перехода в минздрав Недочукова работала в областных медучреждениях, правительстве региона, а также в качестве замдиректора в территориальном Фонде ОМС.

Напомним, что сегодня, первого декабря, стало известно об официальном увольнении прежнего министра здравоохранения Агаты Ткачевой, которая проработала в должности полтора года. Хотя слухи об ее уходе появились еще в начале этой недели. Агата Ткачева покинула свой пост по собственному желанию.

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