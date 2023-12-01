В Кремле прокомментировали присоединение Бразилии к ОПЕК+

«Организация продолжает работу. Она вносит [вклад] в дело стабилизации энергетических рынков, в поддержание и создание условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне. Поэтому это очень важно для всех, и Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате. Что она и делает», — сказал он, отвечая на вопрос о присоединении к организации Бразилии и степени «влиятельности» ОПЕК+.
30 ноября в формате видеоконференции прошла 36-я министерская встреча ОПЕК+ и стран, не входящих в организацию (ONOMM), на которой Бразилия подтвердила свое намерение стать членом ОПЕК+. Страна официально присоединится к организации с 1 января 2024 г.
Кроме того, на встрече страны ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти в I квартале 2024 г. Саудовская Аравия продлит снижение производства на 1 млн барр./сутки, Россия продолжит свое сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов и расширит его на 200 000 барр./сутки, т. е. до 500 000 барр./сутки. Казахстан снизит добычу дополнительно на 82 000 барр./сутки, Алжир — на 51 000 барр., Оман — на 42 000 барр., Кувейт — на 135 000 барр., ОАЭ — на 163 000 барр./сутки. Снижения являются добровольными и не входят в обязательные квоты добычи членов ОПЕК+.
Следующая встреча министров стран — участниц картеля пройдет 1 июня 2024 г. в Вене.