14:44 (мск), источник: ИА Башинформ
Радий Хабиров внёс изменения в указ о мерах поддержки военнослужащих Башкирии
Мобилизованные из Башкирии, заключившие контракт с минобороны, начнут получать дополнительные меры социальной поддержки.
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Соответствующие изменения внесены в указ Главы Республики Башкортостан «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу». Документ подписан Главой республики Радием Хабировым и размещён на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.
В документе отмечается, что речь идёт о тех контрактниках, которые заключили соглашение с военным ведомством страны после 10 ноября этого года. Списки будут составляться пунктом отбора на военную службу по контракту совместно военным комиссариатом Башкирии.
Ранее Радий Хабиров рассказал на «Прямой линии», почему поддержал создание башкирских батальонов. Глава Башкирии отметил, что эта инициатива поступила от республиканских ветеранских организаций и боевого братства, сообщало информагентство «Башинформ».
Напомним, по вопросам заключения контракта жители республики могут обращаться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218−19−19, ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на вопросы о службе по контракту можно найти на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.
Добавим, в октябре этого года Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проходящих военную службу. Согласно документу, граждане, призванные по мобилизации или поступившие на военную службу по призыву, при заключении контракта после 10 ноября 2023 года получат дополнительную выплату 100 тысяч рублей.
Как мы рассказывали ранее, с октября 2023 года минимальный оклад бойцов СВО вырос до 210 тысяч рублей. Заключившим контракт также полагается единоразовая выплата от Министерства обороны 195 тысяч рублей, меценаты Уфы и ряда других городов Башкирии ввели для подписавших контракт разовую выплату 100 тысяч. Таким образом, с учетом новой республиканской выплаты, контрактники получат единовременную выплату около 400 тысяч рублей.