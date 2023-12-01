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16:09 (мск), источник: Ведомости

Президент России примет верительные грамоты у 21 посла

Президент России Владимир Путин 4 декабря примет верительные грамоты у вновь прибывших послов 21 государства, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — говорится в сообщении.

Как отмечается, верительные грамоты главе государства вручат послы Казахстана, Германии, Швеции, Сингапура, Словении, Турции, Великобритании, Туркмении, Люксембурга, Алжира, Эфиопии и других стран.

Ранее в апреле президент принял верительные грамоты у вновь прибывших послов 17 государств. Глава государства, выступая тогда с речью перед послами, отметил, что Россия «открыта для конструктивного диалога со всеми без исключения странами». По его словам, Москва не собирается ни от кого изолироваться «и не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было».

Президент тогда подчеркивал, что «именно такие подходы заложены в новой концепции внешней политики страны», утвержденной 31 марта. Среди них Путин отметил тезис о том, что Россия как «государство-цивилизация» проводит многовекторную политику с осознанием «особой ответственности за сохранение стабильности и безопасности на глобальном и региональном уровнях».

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