Путин увеличил штатную численность армии до 2,2 млн человек

Предыдущим указом Владимира Путина от 25 августа 2022 года штатная численность армии увеличилась на 137 тыс. человек, общий штат вооруженных сил составлял 2 039 758 человек, из них военнослужащих — 1 150 628. Указ действовал с 1 января 2023 года.
Минобороны России пояснило, что увеличение штатной численности вооруженных сил обусловлено «ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО». «В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
С 1996 года штатная численность военнослужащих армии и других войск устанавливается указами президента. Всего с 1997 года было опубликовано девять таких указов. Нынешний указ Владимира Путина стал десятым.