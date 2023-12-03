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06:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский авиазавод передал Минобороны новые самолеты

Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания (ВИДЕО).

Источник: IrkutskMedia.ru

ОАК передала Минобороны России новые Су-30СМ2 и Як-130, изготовленные Иркутским авиационным заводом. Специалисты провели все необходимые наземные и летные испытания. Техника отправилась к месту несения службы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал корпорации.

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, Иркутский авиазавод завершил поставки новых самолетов Як-130 в рамках гособоронзаказа на текущий год. Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России. На предприятии уже начали производство самолетов по программе 2024 года.

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