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06:27 (мск), источник: ТАСС

Армия Израиля сообщила об уничтожении командира батальона ХАМАС

Как отметил ЦАХАЛ, Вессам Фархат был причастен к нападению на еврейское государство 7 октября.

Источник: Reuters

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС ликвидировали командира батальона «Шеджайя» радикальной группировки ХАМАС Вессама Фархата, причастного к атаке 7 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удар ВВС был нанесен после получения ЦАХАЛ точных разведданных о местонахождении Фархата, проинформировала пресс-служба. По ее сведениям, Фархат принимал участие в столкновениях на территории Израиля 7 октября, во время которых он приказал боевикам входящего в ХАМАС спецподразделения «Нухба» проникнуть в кибуц Нахаль-Оз, расположенный вблизи границы с сектором Газа и атаковать пост ЦАХАЛ.

Фархат командовал батальоном «Шеджайя» с 2010 года. Он был одним из организаторов теракта с применением противотанковой ракеты для удара по гражданскому автобусу в Нахаль-Оз в 2011 году.

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