17:27 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Беларусь продолжает усиливать границу с Украиной
Разведывательные задачи подразделения выполняют как на земле, так и в воздухе — для этих целей задействуется беспилотный комплекс Supercam S350.
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МИНСК, 3 дек — Sputnik. Белорусская армия продолжает усиливать южные рубежи, в данный момент соответствующие задачи выполняют военнослужащие сил специальных операций, рассказали в программе «Арсенал» в эфире телеканала «Беларусь 1».
Обстановка на белорусско-украинской границе сложная, но стабильная. На одном из участков южной государственной границы задачи по усилению выполняют десантники, а именно разведывательные подразделения ССО.
«У самой кромки все готово к обороне: блокпосты, мобильные пункты пропуска, боевая техника в капонирах, оборудованы позиции. Военнослужащие находятся в постоянном движении», — сказали в сюжете.
Один из военных пояснил, что помимо задач по усилению границы регулярно проводятся занятия по боевой, огневой и физической подготовке. В день бойцы разведки проходят по 30−40 километров. Как правило, военнослужащие двигаются незаметными маршрутами через лесистую местность, где даже с беспилотника их путь отследить проблематично.
«В указанном секторе проводим наблюдение. Обеспечиваем безопасность посадочной площадки и безопасность оператора БЛА. Также наблюдаем за воздушной обстановкой, чтобы со стороны сопредельного государства никакие объекты к нам не проникли и субъекты тоже», — отметил военнослужащий.
Оператор беспилотника в свою очередь рассказал, что основной задачей является ведение воздушной разведки вдоль границы для предотвращения незаконного проникновения на территорию республики. По его словам, в работе используется один из флагманов беспилотных авиационных систем — Supercam S350.
«Данный комплекс хорошо себя показал на учениях. Дает хорошую картинку, устойчив к подавлениям. В случае обнаружения предполагаемого противника передаем координаты маневренным группам, и дальше они уже осуществляют свою деятельность», — заключил военный.