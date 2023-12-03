Запад постарается избежать создания в Косово подобия Республики Сербской

Западный проект Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) в Косово, который до сих пор держался в тайне, просочился в конце минувшей недели в балканские СМИ. Официальные лица в Белграде и Приштине его пока не комментируют, но источники балканского издания RFE в Брюсселе подтвердили: «это один из последних вариантов документа», который может претерпеть лишь незначительные изменения.
Формирование ССМ является одним из двух ключевых требований Запада к Белграду и Приштине на пути к нормализации отношений между ними. Второе требование — признание Сербией независимости Косово.
После многолетних безуспешных попыток Белграда и Приштины договориться о создании ССМ в конце октября его модель была представлена сербскому президенту Александру Вучичу и косовскому премьеру Альбину Курти лидерами Германии, Франции и Италии на встрече в Брюсселе на полях саммита ЕС.
Содержание предложения публично не раскрывалось, но, по словам эмиссара ЕС на Балканах Мирослава Лайчака, «речь идет о современном способе решения чувствительного вопроса защиты меньшинств в соответствии с лучшей европейской практикой».
Однако, как объявил по итогам брюссельских переговоров глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, «договоренность оказалась невозможной, поскольку предварительные условия каждой из сторон были неприемлемы для другой стороны».
Просочившийся в СМИ проект позволяет предположить, почему Белград и Приштина не смогли до сих пор договориться о создании Сообщества сербских муниципалитетов.
Предусмотрено, что ССМ сформируют десять муниципалитетов в Косово, где сербы составляют большинство.
Его высшим органом управления должна стать Скупщина (парламент), которая избирает председателя сообщества и его зама. Органы управления будут находиться в городе Митровица на севере Косово. К компетенции ССМ отнесены вопросы экономического развития, образования и культуры на местах, что не должно противоречить деятельности центральных органов власти Косово и законам республики.
Предусмотрена возможность финансирования сообщества не только из собственных доходов, но и за счет средств косовского бюджета, а также из дотаций Сербии.
Главное же, как предусмотрено проектом, сообщество сербских муниципалитетов должно соответствовать положениям конституции Косово и не может обладать исполнительной властью. Другими словами, оно не станет своего рода государством в государстве, или «второй Республикой Сербской», как, судя по всему, рассчитывали в Белграде.
Это, похоже, и предопределило сдержанное отношение Сербии к продвигаемой Западом модели ССМ. Представитель Белграда на переговорах по Косово Петар Петкович в ноябре заявил: «Сообщество сербских муниципалитетов никогда не будет некой НКО, в рамки которой его пытаются поместить представители некоторых западных посольств в Приштине».
Фактический отказ Белграда от западного варианта ССМ многие политики и эксперты связывают с тем, что на 17 декабря в Сербии назначены внеочередные парламентские и местные выборы, на которых перспектива поражения властей, по крайней мере в столице, вполне реальна.
В предвыборной кампании тема Косово звучит вовсю, и президент Александр Вучич явно не желает давать оппозиции лишний повод обвинить его в предательстве и «провале косовской политики».
Однако после того, как западный проект Сообщества сербских муниципалитетов в Косово просочился в СМИ, выразить свое отношение к нему придется и сербским властям, и сербской оппозиции.