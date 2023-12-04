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01:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Индия решила вывести войска с территории Мальдивских островов

Индия выведет свои войска с Мальдивских островов. Об этом сообщил президент островного государства Мохамед Муиззу, передает The Hindustan Times.

Источник: AP 2023

Решение было принято на полях климатического саммита ООН COP28.

Сейчас на Мальдивах размещены до 80 индийских военнослужащих, они занимаются обслуживанием двух вертолетов и самолета, переданных Нью-Дели для борьбы с последствиями природных катаклизмов и оказания гуманитарной помощи.

Издание отмечает, что Муиззу, которого считают прокитайским политиком, требовал вывода всего индийского военного персонала, включая пилотов. При этом переговоры о продолжении эксплуатации авиатехники Мальдивами еще продолжаются, так как Мале «признает полезность этой авиации».

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