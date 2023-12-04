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10:46 (мск), источник: ТАСС

Лидер «Патриотов» Филиппо заявил о решении НАТО обвинить в неудачах Зеленского

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что недавнее интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга демонстрирует решение альянса обвинить в неудаче президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Reuters

Ранее Столтенберг сказал в интервью телеканалу ARD, что страны — члены НАТО «должны быть готовы к плохим новостям» с Украины. Он также не стал отвечать на вопрос, как в сложившейся ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», — указал Столтенберг.

«Плохие времена для Зеленского! — написал Филиппо в соцсети X (ранее Twitter). — Интервью главы НАТО Йенса Столтенберга немецкому телеканалу ARD действительно умопомрачительно: пришло время обвинить в неудаче их (стран НАТО) марионетку Зеленского».

«Глубинное государство делает то, что делает всегда: создает марионетку, а затем бросает ее и уничтожает», — добавил Филиппо.

Политик также отметил, что Франции необходимо перестать направлять Киеву деньги и оружие.

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