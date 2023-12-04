Ранее Столтенберг сказал в интервью телеканалу ARD, что страны — члены НАТО «должны быть готовы к плохим новостям» с Украины. Он также не стал отвечать на вопрос, как в сложившейся ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», — указал Столтенберг.
«Плохие времена для Зеленского! — написал Филиппо в соцсети X (ранее Twitter). — Интервью главы НАТО Йенса Столтенберга немецкому телеканалу ARD действительно умопомрачительно: пришло время обвинить в неудаче их (стран НАТО) марионетку Зеленского».
«Глубинное государство делает то, что делает всегда: создает марионетку, а затем бросает ее и уничтожает», — добавил Филиппо.
Политик также отметил, что Франции необходимо перестать направлять Киеву деньги и оружие.