Венесуэльцы поддержали вхождение в страну подконтрольного Гайане региона

В Венесуэле в воскресенье, 3 декабря, прошел референдум, 95% участников которого одобрили включение в состав страны богатого нефтью региона Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки, сообщает The New York Times со ссылкой на избирком страны.
Территория к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км занимает три четверти Гайаны и сейчас находится под ее управлением. Два государства с начала XIX века ведут спор о принадлежности этого региона.
Президент Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что в консультативном референдуме приняли участие более 10,5 млн граждан, передает El Universal (население страны составляет около 28 млн человек).
На голосование вынесли пять вопросов, последний из которых звучит так: «Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо, разработкой ускоренного плана комплексного обслуживания нынешнего и будущего населения этой территории, что включает предоставление гражданства и венесуэльского удостоверения личности в соответствии с Женевским соглашением и международным правом и приведет к включению указанного штата в состав Венесуэлы?» 95,93% проголосовали «за», 4,07% — «против».
Референдум инициировал президент Николас Мадуро, назвавший итоги голосования «полным успехом демократии». Он не уточнил, собирается ли Каракас предпринимать какие-либо шаги в отношении Эссекибо.
Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что «каждый квадратный дюйм» Эссекибо принадлежит его стране и пообещал защищать эту территорию. Власти обратились к Международному суду ООН с просьбой остановить референдум из-за опасности, что Венесуэла может силой захватить регион. Суд потребовал от Каракаса воздержаться от действий, которые могут привести к изменению ситуации в территориальном споре с Гайаной, но о запрете на проведение голосования речи не было, передает AP.
После того как Мадуро объявил о проведении референдума, власти США призвали две страны к мирному решению. В сентябре в венесуэльском МИДе заявили, что Соединенные Штаты планируют разместить военную базу на спорной территории.