Прокуратура попросила приговорить Абызова к 19,5 годам строгого режима

Переполненный зал помимо 12 подсудимых и команды их защитников и журналистов вместил не всех. Перед началом прений у сторон была возможность представить последние дополнения. Один из адвокатов Абызова — Анатолий Кузнецов приобщил к материалам дела исполнительный лист. Из него следует, что подсудимый уже погасил перед государством более 20 млрд руб. за счет своего имущества. Абызову осталось возместить еще 11 млрд руб.
«Сейчас в пользу РФ в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 129 млн. Напомню, сумма иска была более 32 млрд руб. Соответственно, Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда», — сказал адвокат.
В октябре 2020 г. с Абызова была взыскана в пользу государства рекордная сумма в рамках гражданского иска. Гагаринский суд Москвы удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства и пяти иностранных компаний 32,5 млрд руб. Кроме того, уточнил защитник, Абызов выплатил долги миноритариям.
Затем все подсудимые рассказали суду о своих заболеваниях и родственниках, которых они содержат, — это может стать при вынесении им наказания смягчающим обстоятельством. Прокурор Игорь Потапов отметил, что гособвинение учитывает нахождение на иждивении Абызова четверых детей, матери-инвалида и частичное погашение долгов перед «Сибэко» и потерпевшими.
«Забегая вперед скажу, что (государственное обвинение. — “Ведомости”) считает, что подсудимый Абызов виновен в инкриминируемых преступлениях», — заявил Потапов. Подсудимые в судебных «аквариумах» слушали Потапова без эмоций и занимались своими дела: вели записи, читали и разгадывали кроссворд.
«Обвинение по ст. 210 (организация преступного сообщества) полностью нашло подтверждение. Соучастники были знакомы друг с другом ни день, ни два и даже не месяц. Более того, у них была иерархия. Первый — Абызов, потом Степанов, потом все остальные», — продолжал прокурор. Его речь длилась более девяти часов.
В рамках уголовного дела Абызову и предполагаемым сообщникам предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого по пяти статьям: организация преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), коммерческий подкуп (ст. 204 УК), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализация незаконно полученных средств (ст. 174.1 УК).
Абызов был задержан в марте 2019 г. До 2018 г. он занимал должность министра по вопросам открытого правительства на протяжении шести лет. По версии следствия, в 2011—2014 гг. Абызов, уже будучи министром, вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями он оставил из-за перехода на госслужбу.
Хищение произошло посредством заключения фиктивных сделок между компанией Blacksiris Trading Limited и «Сибэко», а также РЭС по приобретению последними по завышенной цене акций организаций, обслуживающих энергетические объекты. Деньги, считает следствие, были выведены за рубеж. В результате сделки пострадали миноритарии «Сибэко» и РЭС Николай Рубцов, Георгий Акопян и ФГУП «Алмазювелирэкспорт», полагает следствие. Уголовное дело насчитывает 800 томов материалов, которые были изучены судом в течение полутора лет. Потерпевшими по делу признаны миноритарии компаний «Сибэко», РЭС, а также ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
23 ноября Абызов впервые за пять лет дал показания. На протяжении нескольких дней экс-министр доказывал суду, что как минимум «не мог украсть у самого себя». По его словам, он никогда не скрывал, что является бенефициаром своих активов, но, как только пришел работать на госслужбу, полностью отказался от ведения бизнеса.
Гособвинитель запросил для Абызова 19,5 года строгого режима, а также штраф 470 млн руб. и запрет на пять лет занимать государственные должности. По мнению защиты Абызова, ни по одному составу преступления, вмененных ему, в ходе судебного следствия обвинение не подтвердилось, его вина не доказана и защита будет просить оправдать его полностью.
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