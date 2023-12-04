Путин допустил амнистию «некоторых категорий женщин»

Некоторые категории женщин, отбывающих наказание, можно амнистировать, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое прошло в формате видеоконференции.
Таким образом президент ответил на выступление правозащитницы Евы Меркачевой, которая рассказала ему о деле журналистки Александры Баязитовой. Она напомнила, что прокуратура требовала осудить женщину на 14 лет за ненасильственное преступление, несмотря на то, что она страдает сахарным диабетом. В итоге Баязитову приговорили к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у главы «Промсвязьбанка». «Огромные сроки за ненасильственные преступления — это феномен, который появился именно в последние годы. Кажется, как будто у нас продолжительность жизни увеличилась в два-три раза, но ведь этого не произошло. Так чем руководствуются те люди, которые просят эти сроки?», — возмутилась Меркачева.
Президент пообещал подготовить и принять «соответствующее решение» в том числе по амнистии «некоторых категорий женщин», которые находятся в местах лишения свободы.
Помимо этого он обратил внимание на то, что во многих странах большие сроки получают именно совершившие экономические преступления, хотя они также являются ненасильственными. Несмотря на это, президент назвал большие сроки за такого рода преступления «спорными».
«Это сознательная позиция государства, так как при этом наносится значительный ущерб большим группам людей. Нанесение ущерба государству в экономической сфере — в области антимонопольной деятельности, картельного сговора или налоговых преступлений, законодателем может считаться преступлениями большой общественной значимости», — пояснил он.
Одним из главных вопросов СПЧ Путин назвал поддержку участников спецоперации.
«Конечно же, сейчас одни из главных вопросов, которыми занимается совет — это деятельность и поддержка наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев», — сказал он. Глава комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова заявила, что ее организация, состоящая из мам и жен мобилизованных, «не дает раскачать лодку» в стране. «На нас пытаются оказывать в том числе и психологическое воздействие, а мы сегодня сплотились и помогаем друг другу и таким же как мы. На очень важно, чтобы те меры поддержки, которые были, распространились и на следующий год», — добавила она.
Путин в свою очередь поручил подумать о механизмах поддержки тех вдов бойцов, которые жили с ними в гражданском браке без официальной регистрации отношений. Президент добавил, что в таких союзах часто есть общие дети. «Надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями», — указал президент.
Глава СПЧ Валерий Фадеев затронул вопросы трудовой миграции. Он отметил, что Россия не должна закрываться от своих соседей — жителей стран Средней Азии и других бывших республик Советского Союза. «В то же время обширный поток мигрантов создает известные проблемы, в частности, образование этнических анклавов, что опасно нарушает социокультурный баланс в некоторых российских городах», — подчеркнул он.
При этом Фадеев призвал обращать внимание на проблемы мигрантов, в том числе переработки, злоупотребления со стороны их работодателей, а также невозможность их детей получить образование в России. В ответ на это Путин отметил, что важно соблюдать этнокультурным баланс. «Нам нужно привлекать такие трудовые ресурсы, которые отвечают интересам российской экономики. Это значит, что люди должны быть готовы с языковой, с этнокультурной точки зрения. Должны знать наши традиции и так далее. Уважать законы», — добавил он.
В прошлом году заседание СПЧ с участием президента состоялось 7 декабря. Большой блок вопросов был посвящен военной спецоперации на Украине. Тогда Путин заявил, что появление результатов спецоперации может быть длительным процессом.
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