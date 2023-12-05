03:59 (мск), источник: Коммерсантъ

NBC: переговоры по сделке об Украине в сенате США провалились

Переговоры демократической и республиканской партий США по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом провалились, сообщил телеканал NBC News. Законопроект необходим для согласования запроса президента Джо Байдена на выделение финансирования Украине, Израилю и Тайваню.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Республиканцы, как утверждается в материале, заявляют, что заблокируют запрос Джо Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений«. По данным NBC, все попытки политических оппонентов договориться завершились “глубокими разногласиями”.

Как сообщал Bloomberg, Белый дом направил в Конгресс США письмо, в котором говорится, что к концу календарного года у США полностью закончатся средства для оказания помощи Украине, если запрошенный проект финансирования не одобрят.

В связи с этим Белый дом просит Конгресс США одобрить пакет чрезвычайного финансирования, в котором для Украины предусмотрено $61 млрд помощи. При этом представители Республиканской партии хотят связать помощь Украине с укреплением границ с Мексикой. Ожидается, что на текущей неделе Белый дом проинформирует Конгресс о последствиях непродления финансирования. 15 декабря Конгресс уходит на рождественские каникулы.

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