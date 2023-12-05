NBC: переговоры по сделке об Украине в сенате США провалились

Республиканцы, как утверждается в материале, заявляют, что заблокируют запрос Джо Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений«. По данным NBC, все попытки политических оппонентов договориться завершились “глубокими разногласиями”.
Как сообщал Bloomberg, Белый дом направил в Конгресс США письмо, в котором говорится, что к концу календарного года у США полностью закончатся средства для оказания помощи Украине, если запрошенный проект финансирования не одобрят.
В связи с этим Белый дом просит Конгресс США одобрить пакет чрезвычайного финансирования, в котором для Украины предусмотрено $61 млрд помощи. При этом представители Республиканской партии хотят связать помощь Украине с укреплением границ с Мексикой. Ожидается, что на текущей неделе Белый дом проинформирует Конгресс о последствиях непродления финансирования. 15 декабря Конгресс уходит на рождественские каникулы.