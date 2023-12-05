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13:11 (мск), источник: Ведомости

Песков: номинация журнала Time не имеет значения для Путина

Для президента РФ Владимира Путина не имеет значения включение его фигуры в шорт-лист журнала Time в номинации «Человек года». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Time не единственный журнал, который такие номинации составляет. Однозначным является то, что Путин играет экстраординарную роль в мире», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что роль Путина в России и в мире «трудно переоценить».

4 декабря журнал Time опубликовал шорт-лист из девяти кандидатов на звание «Человека года». Победитель будет объявлен 6 декабря. Помимо Путина, в шорт-лист также включены король Великобритании Карл III, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Среди других номинантов — кукла Барби из одноименного фильма Греты Гервиг, певица Тейлор Свифт, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, голливудские сценаристы и актеры, которые приняли участие в забастовках, а также прокуроры, ведущие дело против экс-президента США Дональда Трампа.

Time ежегодно выбирает человека года начиная с 1927 г. В 2022 г. им стал президент Украины Владимир Зеленский, а в 2021-м — американский бизнесмен Илон Маск. Time назвал Путина человеком года в 2007 г.

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