Бразилия направит бронетехнику к границе с Венесуэлой

Издание G1 со ссылкой на источник пишет, что власти Бразилии повысили уровень боевой готовности на границе Венесуэлы и региона Эссекибо. Конфликт, по информации издания, руководство страны считает маловероятным и в настоящее время действует из позиции невмешательства.
В Венесуэле 3 декабря прошел референдум, на котором спрашивали об идее создать штат Гайана-Эссекибо. Регион, в котором в 2015 году нашли богатые месторождения нефти, в настоящее время находится в составе соседней страны — Гайаны. Власти Венесуэлы сообщили, что 95% проголосовавших в референдуме поддержали идею формирования нового штата.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 4 декабря заявил, что стране удастся «вернуть Эссекибо». Вице-президент Гайаны Бхаррат-Джагдео сообщил, что правительство готовится к эскалации и работает над укреплением обороны.