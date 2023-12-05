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16:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Бразилия направит бронетехнику к границе с Венесуэлой

Минобороны Бразилии рассматривает несколько сценариев возможной войны в регионе Эссекибо. Глава ведомства Хосе Мусио сообщил о планах отправить к границам Венесуэлы 20 бронемашин и 130 солдат.

Источник: AP 2023

Издание G1 со ссылкой на источник пишет, что власти Бразилии повысили уровень боевой готовности на границе Венесуэлы и региона Эссекибо. Конфликт, по информации издания, руководство страны считает маловероятным и в настоящее время действует из позиции невмешательства.

В Венесуэле 3 декабря прошел референдум, на котором спрашивали об идее создать штат Гайана-Эссекибо. Регион, в котором в 2015 году нашли богатые месторождения нефти, в настоящее время находится в составе соседней страны — Гайаны. Власти Венесуэлы сообщили, что 95% проголосовавших в референдуме поддержали идею формирования нового штата.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 4 декабря заявил, что стране удастся «вернуть Эссекибо». Вице-президент Гайаны Бхаррат-Джагдео сообщил, что правительство готовится к эскалации и работает над укреплением обороны.

Петр Бузлаев

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