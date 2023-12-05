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15:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума в первом чтении одобрила право регионов запрещать «наливайки»

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий региональным властям право ограничивать продажу слабоалкогольной продукции в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.

Источник: РИА "Новости"

«Нам поступают многочисленные обращения от граждан—жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днем это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона», — написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, принятое решение — это «ответ на запрос общества».

Проект закона предусматривает, что регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в «псевдокафе», ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Документ также устанавливает запрет давать алкогольным напиткам наименования, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно природы, состава и срока годности напитка.

При этом в ходе пленарного заседания Госдумы, где рассматривался законопроект, замглавы Минфина Алексей Сазанов отметил, что в самом документе термин «наливайка» не определен. «У нас под одну гребенку — мы берем ресторан, куда люди вечером ходят поужинать, и “наливайка”, которая торгует пивом, которое можно налить в баклажку и вынести продать. Мы их ставим под одну гребенку и говорим, что одновременно во всех частях города надо установить единое время, до которого они могут торговать. Так невозможно», — подчеркнул он.

Сазанов также обратил внимание, что для регулирования работы «наливаек» необходим дифференцированный подход. Он напомнил, что в 2020 году была введена возможность установить полный запрет на организацию предприятий общепита в многоквартирных домах, но за три года только три субъекта воспользовались этим правом. Замглавы Минфина считает, что невозможно установить единые условия продажи напитков во всех местах, особенно, если речь идет о крупных городах.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в Москве из 2,2 тыс. объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах, только 70 имеют лицензии на продажу алкоголя, в Курганской области — только 17 из 167 объектов, в Башкортостане — 296 из 1198 объектов, в Оренбургской области — 46 из 714 таких объектов, в Мурманской области — 412 из 1359, в Пензенской области — 520 из 1300. Все остальные объекты общепита «осуществляют деятельность по розничной продаже, не являющейся лицензируемой», утверждают авторы поправок.

Милена Костерева

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