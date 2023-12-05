Госдума приняла закон об усилении защиты биометрических данных

За незаконное размещение и обновление персональных биометрических данных вводятся штрафы: от 100 000 до 300 000 ₽ — для должностных лиц и от 500 000 до 1 млн руб. — для организаций. При повторном нарушении штраф увеличивается: от 300 000 до 500 000 ₽ (должностные лица), от 500 000 до 1 млн руб. (индивидуальные предприниматели), от 1 млн до 1,5 млн руб. (организации).
В том случае, если протокол составил Роскомнадзор, рассматривать дела о нарушении размещения и обновления биометрических сведений будут суды. Кроме того, в пределах своих полномочий такие дела сможет рассматривать и Центробанк.
В конце 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении тех, кто отказался от ее сдачи. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных. Помимо этого можно в любой момент отозвать данное ранее согласие на обработку биометрии. За несовершеннолетних детей это могут сделать родители или опекуны.