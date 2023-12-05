Свердловский губернатор обозначил два новых требования к мэрам

В ходе полуторачасового выступления глава региона ответил на несколько десятков вопросов. Одни из самых наболевших касались работы общественного транспорта и коммунальной инфраструктуры. Говоря о транспортных проблемах в городах, Куйвашев заострил внимание мэров, смотревших прямую линию: эта сфера — зона их личной ответственности.
«То, как работает общественный транспорт на вашей территории, — один из главных критериев работы. И ваша задача сегодня — привлекать добросовестных перевозчиков, выстраивать удобное расписание. <…> Подчеркиваю, это задача каждого главы, [которой необходимо] постоянно заниматься», — прокомментировал Куйвашев.
Стабильная работа ЖКХ стала другим акцентом в выступлении губернатора. По его словам, эта отрасль нуждается в более активном привлечении частного капитала. И это новый параметр, по которому Куйвашев будет оценивать мэров.
«Одними бюджетными деньгами и деньгами потребителей нам разово проблему не решить. Нужно активнее привлекать инвесторов в решение той или иной задачи, в том числе и проблемы воды. <…> Один из ключевых критериев работы главы — это наличие концессионных соглашений», — заявил он.
Очередная прямая линия Евгения Куйвашева прошла 5 декабря и стала для него третьей по счету. В этот раз губернатор в течение полутора часов отвечал на заранее собранные вопросы свердловчан. Одними из самых ожидаемых стали слова Куйвашева о строительстве мусоросортировочного завода под Сысертью. Как пишет УралПолит.Ru, глава региона заверил, что нынешняя площадка выбрана не окончательно, а вопрос с ее расположением решится ближе к маю.