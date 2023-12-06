Алексей Додатко: «Это был разговор о важном, а не лекция»

В актовом зале собрались ученики трех десятых классов. Накануне Дня Конституции Российской Федерации разговор пошел о главном законе страны. Он был принят 30 лет назад — 12 декабря 1993 года.
«Разговоры о важном» — проект Минпросвещения РФ, начатый в 2022 году. На занятиях школьникам рассказывают о героях, патриотизме, об исторических личностях, значимых событиях, финансовой грамотности. С детьми говорят на понятном для них языке, к примеру, о правах человека и законах первоклашкам рассказывают на примере русских сказок.
У старшеклассников всё по-взрослому. Алексей Додатко начал общение с лицеистами с тезиса о том, что Конституция для государства нужна, как воздух, что это фундамент правовых и общественных отношений. Вместе с Алексеем Игоревичем ребята посмотрели видеообращение председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко. А потом они отвечали на вопросы: кто главнее — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко или председатель Государственной Думы Вячеслав Володин? Или председатель Конституционного суда Валерий Зорькин? Каверзных вопросов было много.
Высказывая свои мнения, ребята показали отличные знания обществоведения. В общении, в увлекательном диалоге председатель Законодательного Собрания рассказал о том, зачем нужна Конституция, о правах и свободах человека и гражданина, о федеративном устройстве, о взаимоотношениях органов государственной власти. Поговорили и о поправках к Конституции, которые были внесены в июле 2020 года. Ребята практически точно назвали процент проголосовавших за поправки — почти 78%. Были вопросы и у ребят — и о Конституции, и о депутатской работе. Чтобы ответить на все вопросы лицеистов, урока и перемены не хватило.
Алексею Додатко разговор с лицеистами понравился: «Мне хотелось убедить ребят в том, что Конституция — это, действительно, основной закон страны, а не что-то не имеющее отношения к их жизни. Мне кажется, что правовая культура старшеклассников, которые готовятся полноценно вступить в права совершеннолетних граждан Российской Федерации, формируется в ходе таких разговоров. Они лучше понимают свои обязанности, свои возможности, которые у них есть как у граждан нашей страны. Важно, что ребята уже многое знают, нам удалось выстроить диалог, это, действительно, был разговор о важном, а не лекция».
Отметим, патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти является важным направлением Народной программы партии «Единая Россия» и задачей партийного проекта «Историческая память».
По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Красноярского края.