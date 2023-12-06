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06:33 (мск), источник: ТАСС

Байден назвал безумием неспособность Конгресса поддержать Украину

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что отказ Конгресса поддержать выделение запрашиваемых вашингтонской администрацией средств на помощь Украине стал бы «полным безумием». Слова американского лидера привел во вторник пресс-пул Белого дома.

Источник: Reuters

«Послушайте, неспособность поддержать Украину — это просто полное безумие. Это противоречит интересам США», — сказал Байден журналистам, возвращаясь в Белый дом после поездки в штат Массачусетс.

«Это неправильно», — добавил он.

Американский лидер выразил уверенность в том, что в конечном счете помощь будет одобрена. «Мы сделаем это», — сказал он.

На вопрос о том, обсуждал ли он эту тему с кем-то из членов Конгресса, Байден ответил, что с парой человек.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

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