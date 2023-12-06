6 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews
Бывший заместитель министра иностранных дел назначен послом в Бельгии
Гайрат Фозилов, работавший замминистра иностранных дел и послом в Японии, возглавил дипмиссию в Бельгии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В столицу Бельгии и Европейского Союза прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Гайрат Фозилов, пишет ИА «Дунё».
До этого назначения в 2021—2023 годах он работал заместителем министра иностранных дел. В 2018—2021 годах был послом в Японии.
На этом посту Гайрат Фозилов сменил Дильера Хакимова, работавшего в 2017—2023 годах послом в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, главой миссий Узбекистана при Евросоюзе и НАТО с резиденцией в городе Брюсселе.