11:40 (мск), источник: ТАСС
Алиев заявил, что Азербайджан не имеет планов по вступлению в ЕС
По словам президента республики, это прагматичный подход, потому что его страну «никогда туда не примут».
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БАКУ, 6 декабря. /ТАСС/. Азербайджан не намерен пытаться вступить в Европейский союз, заявил президент республики Ильхам Алиев.
«В концепции внешней политики Азербайджана нет цели вступить в ЕС. Это прагматичный подход, потому что нас никогда туда не примут, и причины понятны», — сказал Алиев, выступая на международной конференции «Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности» в Баку.
Алиев добавил, что в Баку не видят смысла в попытках вступить в Евросоюз. «Мы живем в реальном мире, не виртуальном. То есть если Азербайджан не примут в ЕС, то зачем нам стучаться в эту дверь и беспокоить хозяев дома? Мы нашли пути, как наладить сотрудничество и связи», — отметил он.