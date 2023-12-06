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6 декабря, источник: ИА Татар-информ

Радик Гисмятов покинул пост замминистра МЧС РТ

Радик Гисмятов покинул должность заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве уточнили, что Гисмятов уволился по собственному желанию.

Радик Гисмятов, родившийся в Казани, является выпускником Казанского высшего артиллерийского командного училища. В последующем успешно завершил обучение по специальности «Пожарная безопасность» в Казанском национальном исследовательском технологическом университете.

С начала ноября 2019 года Радик Гисмятов занимал должность заместителя министра цифрового развития в сфере государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, а 19 февраля 2022 года был назначен на пост Замглавы МЧС РТ.

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