Радий Хабиров поделился своими впечатлениями о выставке «Россия» в Москве, где представлена Башкирия

«Получили кучу эмоций. [Башкирия] это намного больше, [чем мед], безусловно. К открытию мы подошли немножко шире, использовали не только ту площадку, которая предоставлена нам в рамках экспозиции: мы привезли практически всю республику. На экспозиции мы показали нашу экономическую составляющую, но Башкирия — это еще и большая территория, более 4 млн людей, это многонациональность, такой “котел” дружбы, сплав многонационального единства. Это этника: мы очень бережно сохраняем нашу культуру, традиции, особенности. Это вкусная кухня, наконец», — поделился своим мнением глава республики.
Делегация из Башкирии привезла целый ряд мероприятий, чтобы показать посетителям выставки, что происходит в республике. Так, для москвичей и гостей столицы провели фестиваль Terra Zima, парад Снегурочек, показали обряд башкирской свадьбы. Также на ВДНХ приехали артисты из Башкирии, которые провели концерт. На выставке-форуме была представлена и гастрономическая часть: посетители смогли попробовать блюда башкирской кухни.
Сама экспозиция была представлена в виде футуристического звездолета.
«Смысл нашей выставки мы назвали “От кочевника до беспилотника”. Через эту экспозицию мы показываем, как прошла история нашего народа. Башкиры — это кочевой народ, а сейчас это развитый опорный регион России. Это развитое машиностроение, лучшие боевые двигатели для всего семейства “Сухого”, беспилотные летательные аппараты», — пояснил Радий Хабиров.
Глава Башкирии признался, что планирует посетить выставку во второй раз — вместе со своими детьми, так как она произвела на него огромное впечатление.
«Кроме слова “грандиозная” мне ничего не приходит на ум. Было очень здорово и приятно: я не видел там ни одного региона-аутсайдера. Регионы есть большие и маленькие, но каждый очень тщательно, творчески подошел. Наконец-то пелену убрали и посмотрели, какая замечательная Россия. Первое впечатление — я обязательно туда своих детей привезу», — заключил Хабиров.