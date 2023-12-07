15:12 (мск), источник: RT на русском
Путин: Запад дошёл до отмены самих принципов рыночной экономики
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад дошёл до отмены самих принципов рыночной экономики.
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По его словам, элиты западных стран пытаются сдержать рост глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать как колонии.
«Для этого они прибегают к санкционным ограничениям, раскачивают политически ситуацию и провоцируют конфликты в целых макрорегионах. В попытках сохранить своё ускользающее доминирование западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить», — отметил российский президент.
Ранее Путин заявил, что объединением усилий государства и бизнеса Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию со стороны стран Запада.