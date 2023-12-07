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18:22 (мск), источник: Ведомости

Госдума одобрила поправки о службе по призыву в органах ФСБ

Госдума одобрила во втором чтении пакет законопроектов о добровольческих формированиях в составе Росгвардии, в поправках к которому ранее депутаты предложили разрешить проходить военную службу по призыву в органах ФСБ. Об этом сообщил соавтор законопроекта и поправок, депутат Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Призывники смогут реализовать свою мечту служить на границе: поправка о возможности проходить службу по призыву в органах безопасности вносится в ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”, — написал он.

Корреспондирующая поправка была внесена также и в закон «О Федеральной службе безопасности». В ней подчеркивается, что проходить срочную службу в органах ФСБ не смогут иноагенты, лица с иностранным гражданством или ВНЖ, граждане с судимостью и др.

Пискарев напомнил, что законопроект, к которому были внесены поправки, позволяет создавать добровольческие формирования не только в составе ВС России, но и в Росгвардии. Эти отряды будут выполнять отдельные задачи в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и др.

На добровольцев распространяется тот же набор социальных льгот и гарантий, что и на участников добровольческих формирований Минобороны. Речь идет в том числе о сохранении для добровольца места работы и социально-трудовых гарантий и защите их от дискредитации, отметил председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Ранее Хинштейн говорил, что контракты будут заключаться непосредственно с гражданами, а потому ЧВК и иные структуры не смогут влиться в состав таких формирований. При этом бывшие бойцы ЧВК, включая «Вагнер», в индивидуальном порядке смогут стать добровольцами Росгвардии.

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