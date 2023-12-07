Внук Назарбаева Нурали Алиев вернулся в Астану (фото)

Снимками с пробежки в «Триатлон парке» в Астане Нурали Алиев поделился в Instagram Stories. Отметим, Нурали Алиев является старшим сыном Дариги Назарбаевой, старшей дочери первого президента Казахстана, и бизнесмена Рахата Алиева. Его младший брат Айсултан скончался в 2020 году.
Как сообщается на официальном сайте фонда Zanartu, Нурали Алиев родился 1 января 1985 года. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая — бакалавр экономики и финансов по специальности «Экономист, магистр делового администрирования». Бакалавр бизнес-администрирования Пеппердинского университета, магистр бизнес-администрирования Университета Имадек.
По данным ИПС «Параграф», сейчас Нурали Алиев является председателем совета директоров АО «Транстелеком», председателем совета директоров АО «Европа плюс Казахстан» и президентом Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК. Он женат, растит четверых детей. По данным некоторых СМИ, сейчас Нурали проживает в Объединенных Арабских Эмиратах и нередко бывает в США, на его странице много фотографий из этих стран.