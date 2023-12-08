Михаил Попов: шторм на Черном море мог рассеять украинские минные поля

Попов отметил, что Киев и Вашингтон молчат о совместных действиях по установке в черноморском бассейне мин. После шторма оружие Киева представляет угрозу для гражданских судов. А это, в свою очередь отрицательно скажется на экономике причерноморских государств.
Если подозрения заместителя секретаря Совета безопасности РФ окажутся реальностью, Запад может обвинить Россию. Михаил Попов рассказал о предположениях иностранных государств в использовании Россией некого климатического оружия для создания шторма на Черном море.
— Михаил Михайлович, в прошлом году в интервью KP.RU вы предупреждали об опасности, которую несут выставленные Украиной в Черном море сотни якорных мин, которые могут быть сорваны штормами. Прогнозы подтвердились?
— Более чем! Оторвавшиеся мины были обнаружены у берегов Румынии и Болгарии, а также у турецкого побережья вблизи Босфора. Парадоксально, но их первыми жертвами стали украинские же суда: лоцманский катер «Орлик» и плавкран, который шел этого «Орлика» поднимать со дна.
Потом список инцидентов с украинскими минами стал только расти. Недалеко от порта Констанца подорвалось вспомогательное судно ВМС Румынии, а в феврале этого года рванула неизвестная мина у побережья Батуми. Большинство военных специалистов из России, Грузии, Турции сходятся в одном — эта «рогатая смерть» могла приплыть к берегам Колхиды только со стороны Украины.
19 июля российский патрульный корабль «Сергей Котов» обнаружил сорванную с якоря украинскую морскую мину в 180 км от пролива Босфор. Ее умелым действиями уничтожил экипаж вертолета Ка-27, поднятого с борта российского корабля.
За последнее время зафиксировано еще три случая подрыва гражданских судов. В сентябре в экономической зоне Румынии, в 16 милях от побережья, пострадало грузовое судно «Сиама», следовавшее под флагом Того с грузом цемента в порт Измаил. Шестого октября в устье Дуная на украинскую мину наскочило турецкое судно, а в ноябре взрыв произошел у борта балкера «Джорджия S», который под либерийским флагом вез украинское зерно из одесского порта «Южный».