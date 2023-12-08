Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине

«Мой посыл заключается в том, что угроза европейской безопасности, это также угроза и для американской безопасности. Мы знаем Путина, если мы его сейчас не остановим, то он вернется за добавкой», — утверждает он.
Ранее в четверг посол России в США Анатолий Антонов, комментируя похожее заявление президента Джо Байдена, заявил, что в Соединенных Штатах потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Россией. Он призвал американские власти одуматься и перестать сеять хаос по всему миру в попытках уберечь гегемонию Вашингтона.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.