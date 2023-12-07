7 декабря, новости Молдовы, источник: РИА Новости
Премьер Молдавии выразил уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС
Премьер Молдавии Речан выразил уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС.
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КИШИНЕВ, 7 дек — РИА Новости. Глава правительства Молдавии Дорин Речан допустил, что в декабре Молдавия может и не получит возможность открытия переговоров о полноправном членстве в Евросоюзе, отметив тем не менее, что рано или поздно это все-таки случится.
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.
«Твердо убеждены, что будут открыты переговоры… Не случится сейчас, будет в марте, но в любом случае случится», — заявил Речан в эфире телеканала Jurnal TV.
Премьер отметил, что решение по Молдавии может приниматься «в пакете» с Украиной.
Президент Молдавии Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению в Евросоюз будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе