09:44 (мск), источник: ТАСС
Байден сообщил о сокращении контингента ВС США в странах НАТО до 80 тыс
ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Численность американских военнослужащих, базирующихся на территориях стран — участниц Организации Североатлантического договора (НАТО), сократилась с 90 тыс. военнослужащих в 2022 финансовом году (начинается в стране с 1 октября) до 80 тыс. в 2023 финансовом году. Об этом сообщил президент США Джо Байден в письменном уведомлении, которое Белый дом направил в соответствии с американским законодательством лидерам Сената и Палаты представителей Конгресса.