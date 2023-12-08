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8 декабря, источник: МК.RU Омск

Губернатор Хоценко сообщил, когда в домах омичей вновь станет тепло

Губернатор Омской области Виталий Хоценко накануне, 7 декабря, провёл экстренное заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Главной его темой стали вопросы теплоснабжения Центрального, Октябрьского, Ленинского округов Омска, а также северных районов региона.

Напомним, что проблемы с отоплением в городе возникли в связи с нарушением работы котлов. Как сообщил в своём телеграм-канале глава региона, теплоснабжение в домах омичей должно было возобновиться сегодня утром, 8 декабря. А полноценно — к середине дня.

Ранее мы писали, что по факту остановки нескольких котельных в Омске начала проверку прокуратура. А следком возбудил уголовное дело.

Также Виталий Хоценко поручил глава регионального Минобра Ивану Кротту и главам муниципальных образований оперативно регулировать работу школ и детских садов в сильные морозы.

Жителям Тарского, Знаменского и Тевризского районов, которых перевели с газа на альтернативные источники теплоснабжения, должны организовать выплаты.

«Всем будет предоставлена единовременная денежная выплата в зависимости от вида альтернативного отопления», — отметил Виталий Хоценко.

Проблемы с подачей газа в северные районы Омской области начались ещё несколько лет назад. Чтобы её решить сейчас ведётся строительство газопровода до Большеречья.

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