8 декабря, источник: МК.RU Омск
Губернатор Хоценко сообщил, когда в домах омичей вновь станет тепло
Губернатор Омской области Виталий Хоценко накануне, 7 декабря, провёл экстренное заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
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Главной его темой стали вопросы теплоснабжения Центрального, Октябрьского, Ленинского округов Омска, а также северных районов региона.
Напомним, что проблемы с отоплением в городе возникли в связи с нарушением работы котлов. Как сообщил в своём телеграм-канале глава региона, теплоснабжение в домах омичей должно было возобновиться сегодня утром, 8 декабря. А полноценно — к середине дня.
Ранее мы писали, что по факту остановки нескольких котельных в Омске начала проверку прокуратура. А следком возбудил уголовное дело.
Также Виталий Хоценко поручил глава регионального Минобра Ивану Кротту и главам муниципальных образований оперативно регулировать работу школ и детских садов в сильные морозы.
Жителям Тарского, Знаменского и Тевризского районов, которых перевели с газа на альтернативные источники теплоснабжения, должны организовать выплаты.
«Всем будет предоставлена единовременная денежная выплата в зависимости от вида альтернативного отопления», — отметил Виталий Хоценко.
Проблемы с подачей газа в северные районы Омской области начались ещё несколько лет назад. Чтобы её решить сейчас ведётся строительство газопровода до Большеречья.