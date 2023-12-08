Джефф Монсон планирует открыть в Уфе центр поддержки бездомных

О работе соцучреждения депутату рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.
По словам главы регионального минтруда, в центре с бездомными проводится работа по восстановлению документов и трудоустройству. Лицам пенсионного возраста либо инвалидам после восстановления документов оформляется пенсия, оказывается содействие в помещении в дома-интернаты. Ежегодно в центр обращаются от 700 до 1000 бездомных и лиц, испытывающих жизненные трудности, 50% из них — лица, имеющие судимость.
«На сегодняшний день в центре проживают 42 подопечных. Все они оказались в трудной жизненной ситуации. Здесь, пусть и временно, они обрели крышу над головой, что особенно актуально с началом зимы, а главное внимание и соучастие со стороны. Каждому из них мы поможем, кому-то восстановим документы, кому-то подыщем работу, кому-то организуем медицинскую помощь», — сказала Ленара Иванова.
Директор центра Азамат Зиннуров провел для гостей экспресс-экскурсию по соцучреждению и рассказал о принципе его работы:
«Нуждающиеся в помощи могут обратиться в наш центр в любое время суток, здесь всегда работает дежурный. В первую очередь мы даем человеку привести себя в порядок, чтобы человек в нормальных условиях смог помыться, сменить одежду, перекусить и отдохнуть. Затем он попадает к специалистам приемного отделения, которые проверят документы, если они есть, выяснят в какой помощи он нуждается. Также в обязательном порядке мы направляем своих подопечных на медицинское обследование — рентген, сдача крови на ВИЧ, гепатит и т. д. Также в центре есть компьютерный кабинет, где подопечные могут связаться со своими родными и друзьями в соцсетях, подыскать вакансии в сервисах по поиску работы, почитать новости».
Республиканский центр оказания помощи бездомным работает уже более 20 лет, он занимает отдельное двухэтажное помещение на улице Калгуевской. Этим летом в комнатах на втором этаже здания удалось провести косметической ремонт, обновить мебель и постельные принадлежности. Это позволило увеличь количество койко-мест в центре до 60.
«На сегодняшний день в нашем центре работают чуть более 20 сотрудников, включая медиков, социальных работников, служащих хозяйственной части. Также к нашему центру прикреплен постоянный психолог, работающий с нашими подопечными. Да и сами подопечные, часто с удовольствием помогают нам с уборкой, организацией различных мероприятий. Что касается питания, то по правилам учреждения, мы предоставляем нашим жильцам только сухпайки. Но практически ежедневно к нам приезжают волонтеры, представители НКО, которые привозят горячую еду для них. Также ближе к зиме мы организуем сбор теплой одежды и обуви для бездомных, которую также раздаем в пунктах обогрева», — рассказал Азамат Зиннуров.
Во время обхода, гости познакомились и пообщались с одним из подопечных 67-летним Гафур абыем (дядя). Пожилой мужчина сам пришел в центр после освобождения из тюрьмы:
«У меня было все и работа, и семья, и квартира, но однажды оступился, пошел не по той дорожке, оказался в тюрьме. Сейчас, конечно, жалею, но прошлое не вернёшь. Как только восстановлю документы, планирую устроиться на работу, поднакопить денег и поехать повидаться с дочкой, возможно, и внуками. Я ее с трех лет, уже 40 лет прошло, друзья нашли для меня ее телефон, но у меня духу не хватает ей позвонить, виноват я перед ней, и переде супругой, и перед мамой, которой уже нет».
Джефф Монсон признался, что был крайне удивлен, узнав о единственном в республике государственном центре помощи бездомных. Он поблагодарил сотрудников за их тяжелый, но очень достойный труд.
«Моя мама работала официанткой и всегда учила меня с уважением относится к бездомным, к людям, нуждающихся в еде и в крове. В Америке очень много бездомных и много тех, кто им помогает, в том числе государственные учреждения. Сейчас, живя в Башкирии, у меняя появилась возможности помогать таким людям. Это моя большая мечта. Мы планируем открыть в Калининском районе стационарный пункт помощи бездомным. Именно поэтому я пришел сюда, узнать как утроена система, как организуется такая помощь, как работает реклама», — сказал Джефф Монсон.
После посещения центра депутат оправился в пункт обогрева для бездомных на улице Кировоградской, организованной силами активистов региональной некоммерческой организации «СП». Пункт начал свою работу с первых морозов. Практические в течение месяца ежедневно здесь организуется кормление и обогрев бездомных. Специально отведенного места для приготовления еды в пункте нет, поэтому с приготовлением еды волонтерам помогают частные предприятия общепита. Пищу здесь принимают за одним большим столом, места и еды хватает всем. Также есть отдельные спальные места, если есть такая необходимость.
«Я очень тронут тем, что есть люди, которые готовы жертвовать своими деньгами, своим временем ради бездомных. Вместе с людьми, которые сегодня здесь получили еду и настоящее человеческое тепло, я почувствовал, как обогрелось мое сердце. Мы обязательно будем работать над открытием еще одного центра помощи бездомным в Уфе и доведем это дело до конца», — поделился Джефф Монсон своими впечатлениями.
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