Консолидировались: депутат Госдумы по ошибке «слил» методичку о поддержке выборов

«Коллеги, просим сделать репост данной публикации в телеграм-канал депутата. Можно добавить авторскую подводку», — гласит сообщение отправителя под названием «Соцмедиа: фракция ЕР в ГД».
Но пиарщики Вороновского поспешили и сделали репост не только того сообщения, о каком шла речь, но и саму просьбу.
А распространить депутатов просили речь секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака из пяти абзацев о том, что президентская кампания официально началась.
«Эти выборы станут общим вкладом в укрепление независимости и безопасности нашей страны и еще больше консолидируют наше общество», — пишет Турчак.
В телеграме Вороновского висит уже корректный репост.