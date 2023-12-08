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8 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

Консолидировались: депутат Госдумы по ошибке «слил» методичку о поддержке выборов

КРАСНОДАР, 8 декабря, ФедералПресс. Депутат Госдумы от Краснодарского края Анатолий Вороновский по ошибке сделал репост от некоего отправителя с указаниями, как поддерживать предстоящие выборы президента.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Коллеги, просим сделать репост данной публикации в телеграм-канал депутата. Можно добавить авторскую подводку», — гласит сообщение отправителя под названием «Соцмедиа: фракция ЕР в ГД».

Но пиарщики Вороновского поспешили и сделали репост не только того сообщения, о каком шла речь, но и саму просьбу.

А распространить депутатов просили речь секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака из пяти абзацев о том, что президентская кампания официально началась.

«Эти выборы станут общим вкладом в укрепление независимости и безопасности нашей страны и еще больше консолидируют наше общество», — пишет Турчак.

В телеграме Вороновского висит уже корректный репост.

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