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8 декабря, источник: "Российская газета"

Мэра крымского города уволили по решению суда в связи с утратой доверия

Глава администрации города Инкермана, входящего в структуру Балаклавского района Севастополя, уволен с должности по решению суда, как утративший доверие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, в отношении Родиона Демченко правительство Севастополя проводило проверку на предмет причастности к коррупции. Представление на Демченко подала прокуратура города.

«Факты подтвердились», — сообщил Развожаев.

Далее прокуратура обратилась в суд, правительство Севастополя обращение поддержало. Суд принял решение об отстранении Родиона Демченко от должности.

Кроме того, местная ячейка «Единой России» исключила экс-мэра Инкермана из партии. В этой связи губернатор Севастополя напомнил всем чиновникам, что коррупция не бывает большой или маленькой.

В феврале 2023 года Верховный суд Крыма оставил под стражей экс-мэра Феодосии, которому инкриминировали четыре эпизода превышения должностных полномочий. Андрей Лебедев, проработавший в должности главы администрации Феодосии семь месяцев, нанес урон бюджету на несколько миллионов рублей.

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