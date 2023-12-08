Мэра крымского города уволили по решению суда в связи с утратой доверия

По его данным, в отношении Родиона Демченко правительство Севастополя проводило проверку на предмет причастности к коррупции. Представление на Демченко подала прокуратура города.
«Факты подтвердились», — сообщил Развожаев.
Далее прокуратура обратилась в суд, правительство Севастополя обращение поддержало. Суд принял решение об отстранении Родиона Демченко от должности.
Кроме того, местная ячейка «Единой России» исключила экс-мэра Инкермана из партии. В этой связи губернатор Севастополя напомнил всем чиновникам, что коррупция не бывает большой или маленькой.
В феврале 2023 года Верховный суд Крыма оставил под стражей экс-мэра Феодосии, которому инкриминировали четыре эпизода превышения должностных полномочий. Андрей Лебедев, проработавший в должности главы администрации Феодосии семь месяцев, нанес урон бюджету на несколько миллионов рублей.