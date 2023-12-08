Орбан заявил, что Россия принадлежит к «другой цивилизации»

По его словам, санкции ЕС вредят самому союзу больше, чем России, в связи с чем необходимо найти «правильный баланс» в отношениях с Москвой.
Вместе с тем он заявил, что поддерживает рациональные дискуссии о сотрудничестве ЕС с Россией, поскольку «она здесь и она сильная».
«Некоторые лидеры ЕС говорят, что-то, что сейчас делает Европейский союз, рационально и что из этого выйдет что-то позитивное. Другие, наоборот, полагают, что это приведет главным образом к военному, финансовому и политическому краху Украины. Это моя позиция. Нам следует иметь план Б и запустить новую стратегию», — призвал Орбан.
О том, что Россия является уникальной цивилизацией, неоднократно говорил президент Владимир Путин. «Россия формировалась как единая крупная мировая держава как многонациональное и многоконфессиональное государство, и в этом ее особенность. Это действительно уникальная цивилизация и уникальная культура», — заявил он в ноябре прошлого года.
В марте этого года Кремль опубликовал новую Концепцию внешней политики России, в которой страна впервые была названа «самобытной страной-цивилизацией», «оплотом Русского мира» и одним из суверенных центров мирового развития.
После начала военной операции на Украине Орбан неоднократно выступал с критикой антироссийских санкций и отказывался поставлять Украине оружие. Вместе с этим премьер призывал Евросоюз убедить Москву и Киев начать мирные переговоры. В ноябре политик заявил, что в 2022 году Украина не подписала мирное соглашение с Россией по указанию США, а позже в том же месяце сказал, что Украине очень далеко до вступления в ЕС.
Politico ранее сообщила, что из-за позиции венгерского премьера в ЕС назревает политический кризис. По данным издания, Брюссель рассматривает «ядерный вариант», при котором Венгрию могут лишить права голоса в ЕС. Путин ранее говорил, что Москва никогда не была против членства Украины в ЕС, предъявляя претензии лишь к «военному освоению». Глава МИДа Сергей Лавров также отмечал, что развитие отношений ЕС с любыми странами не создает угрозы для России. С другой стороны, он заявлял о трансформации ЕС в «агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».