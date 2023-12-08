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8 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Аграрии приостанавливают протест и покидают Кишинев

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Молдавские аграрии приостанавливают протест и выводят сельхозтехнику из Кишинева, об этом сообщил лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

Источник: Sputnik.md
«Мы будем применять другие методы. Проконсультируемся на местах с аграриями в районах. Проанализируем возможность применения других методов, таких как блокирование всех дорог в стране, блокирование Джурджулештского порта или другие меры. Мы детально это обсудим. Параллельно будем работать с комиссией, посмотрим, что можно сделать с возвратом НДС, будем настаивать на компенсациях», — сказал он.

По словам Слусаря, в течение нескольких недель будут проводиться консультации с аграриями.

«Если же ничего не поменяется, то прибегнем к другим мерам… Предлагаем приостановить протест, не останавливать его, а применить другие меры», — заявил Слусарь.

Прежде чем покинуть площадь Великого национального собрания, фермеры на тракторах проехали маршем по центру Кишинева.

«Мы проведем марш до Минсельхоза, оставим прощальное послание (…) министру не сельского хозяйства, а агрохолдингов в Республике Молдова», — заявил фермер Сергей Стефанко.

Ранеее молдавские аграрии обвинили премьера Дорина Речана во лжи, опубликовав на официальной странице ассоциации «Сила фермеров» соответствующий релиз.

«Глубоко сожалеем, что премьер-министр вчера публично сказал две ложные вещи. Признаем, что его дезинформировал министр сельского хозяйства и пищевой промышленности, однако нехорошо, что информация, озвученная главой исполнительной власти, настолько ошибочна», — сказано в заявлении ассоциации.

Фермеры назвали ложью прозвучавшее в телеэфире заявление Речана о якобы ранее достигнутых договоренностях по спискам находящихся на пороге банкротства фермеров.

«Господин Речан заявил, что была договоренность еще в августе дать список с фермерами, которые испытывают трудности, чтобы определиться, кому предоставлять деньги. Информируем со всей ответственностью, что никогда не запрашивался ни в августе, ни осенью список фермеров, у которых трудности с оплатой. Лишь три дня назад в срочном порядке Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности запросило подобные списки от ассоциаций», — отмечается в релизе.

В «Силе фермеров» заявили, что передадут этот список аграриев, которые находятся в состоянии неплатежеспособности перед кредиторами, комиссии, созданной при Минсельхозе. Аграрии также заявили, что обещанное дизтопливо, которое было передано Молдове Румынией, они также не получили.

«Дизельное топливо, предоставленное в качестве помощи Румынией после обращения аграриев к президенту Майе Санду еще в ноябре 2022 года, так и не дошло до фермеров, и неизвестно, когда это произойдет», — отметили аграрии.

Они выразили сожаление, что премьер-министр «вместо прямого диалога с фермерами вводит в заблуждение общественное мнение».

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