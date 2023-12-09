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15:53 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Казахстан направил в Палестину гуманитарный груз

В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в поддержку палестинского народа направлена гуманитарная помощь, сообщает Zakon.kz.

Источник: gov.kz

Гуманитарный груз в виде продуктов питания и постельных принадлежностей из государственного материального резерва, а также лекарственные средства и медицинские изделия ТОО «СК-Фармация» направлены грузовым самолетом.

Всего в перечне 14 наименований. Общий объем груза составляет более 38 тонн. Погрузку гуманитарного груза осуществляли силы воинской части 28237 МЧС. Груз будет передан представителям общества «Красный полумесяц».

Пресс-служба МЧС РК

Отметим, что военные действия между ЦАХАЛ и боевиками ХАМАС возобновились в секторе Газа 1 декабря после того, как палестинские радикалы нарушили перемирие. Позже стало известно, что после завершения военных действий Израиль планирует превратить Газу в демилитаризованную зону.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

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