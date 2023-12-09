Умеров заявил о подготовке Киева к «возврату» Крыма в 2024 году

Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ.
Умеров заявил, что ВСУ «вынудили Россию отойти от временно оккупированного Крыма» и «показали всему миру», что могут добиваться успеха, несмотря на то, что не имеют «такого мощного флота». И то, что готовит Киев теперь, заставит РФ покинуть полуостров.
«Эти наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошую способность для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма», — заявил Умеров в ходе телемарафона, однако никаких конкретных мер и примеров так и не озвучил.
Ранее директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka высказал мнение, что ВСУ не смогут захватить Крым даже по приказу властей, поскольку в кругах украинской элиты — как военной, так и политической — далеко не все понимают, зачем это нужно, когда нет ресурсов. Он также отметил, что президенту РФ Владимиру Путину нужны не территории, а нейтральность Украины и отсутствие угроз с ее стороны под предводительством НАТО.
В ноябре президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами николаевских вузов поднял вопрос о «процессе ментального возвращения» Украине Крыма и Донбасса, отметив, что это очень сложно, поскольку местное население против.