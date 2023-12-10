10 декабря, новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В Узбекистане пройдет диалог высокого уровня министров экологии ОЭС
В Дубае прошло неофициальное совещание министров окружающей среды Организации экономического сотрудничества.
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Министр экологии и защиты окружающей среды Узбекистана Азиз Абдухакимов принял участие в неофициальном совещании министров экологии Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходившем на полях 28-й конференции ООН по изменению климата (СОР28) в Дубае.
В заседании на тему ускоренного перехода к ресурсоэффективному, устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла, участвовали также глава ОЭС, представители Азербайджана, Туркменистана, Ирана и других стран, сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.
Азиз Абдухакимов отметил значение глобальной проблемы по изменению климата и инициативе Узбекистана по ее решению.
«Мы предлагаем организовывать министерский диалог на высоком уровне по экологическому сотрудничеству один раз в год в ротационном режиме и во всех странах-членах. До ежегодного заседания предлагается проводить четыре экспертных семинара, посвященных биоразнообразию, деградации земель и климату в регионе ОЭС», — отметил он.
По итогам встречи состоялось принятие совместного заявления совещания Министров экологии.