ЕС согласовал первый в мире закон о регулировании искусственного интеллекта

Дебаты и переговоры вокруг положений будущего закона об искусственном интеллекте (ИИ) продолжались три дня. В последний день на окончательное обсуждение ушло 15 часов, в нем принимали участие более 100 человек, включая членов Европарламента и представителей 27 стран—членов ЕС.
Около полночи с 8 на 9 декабря еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон написал в соцсети X: «Есть! ЕС стал самым первым среди континентов, кто установил четкие правила использования ИИ».
Участники процесса обсуждения дружно назвали согласование закона об ИИ историческим событием, а господин Бретон заявил, что это дело «стоило того, чтобы не поспать несколько часов».
Положения закона, регулирующего различные аспекты использования систем и инструментов, основанных на ИИ, были предварительно согласованы в мае текущего года. А в середине июня депутаты Европарламента проголосовали за этот закон.
Согласование с участием представителей стран—членов ЕС — еще один важнейший этап на пути появления нового закона. Теперь в ближайшие недели предстоит проработка технических деталей закона и согласование окончательных формулировок. В силу закон может вступить, согласно процедурам ЕС, не раньше 2025 года. Одобренный в пятницу текст содержит все те положения, за которые высказались в июне депутаты Европарламента.
Документ описывает правила использования различных систем на основе ИИ, в том числе систем распознавания лиц, предиктивной аналитики, генеративного ИИ, беспилотных автомобилей и других.
Запрещено использование систем распознавания лиц и других систем «удаленной биометрической идентификации» в режиме реального времени в общественных местах, запрещено и так называемое распознавание эмоций и использование полицией систем предиктивной аналитики для профилактики правонарушений. Исключение делается лишь для некоторых конкретных случаев. В частности, полиция сможет использовать такие технологии при угрозе теракта, для поиска жертв или в рамках расследования тяжкого преступления.
Эта оговорка, кстати, уже вызвала критику со стороны правозащитников. «Трудно радоваться закону, который впервые в ЕС делает шаги по легализации распознавания лиц в реальном времени во всех странах блока, — говорит советник организации защиты прав на неприкосновенность частной жизни European Digital Rights Элла Якубовска.— Хотя парламент и боролся изо всех сил, чтобы свести ущерб к минимуму, но в целом пакет положений о биометрическом слежении и профайлинге вряд ли можно считать успехом».
Документ предусматривает разделение всех использующих ИИ систем по уровню риска — от низкого до неприемлемого.
Закон предусматривает жесткое регулирование генеративного ИИ — в частности, чат-ботов, таких как ChatGPT, например, требуя раскрытия информации о том, какие защищенные авторским правом книги, музыкальные произведения, картины и прочее использовались при обучении ИИ.
Это должно помочь бороться с нарушением авторского права и плагиатом. В соответствии с законом за нарушение указанных норм будет грозить штраф на сумму до €30 млн, или 6% годовой глобальной выручки компании.
По мнению ряда экспертов, четкое и всеобъемлющее регулирование сферы ИИ в ЕС может стать хорошим примером для других правительств, работающих над этой проблемой. Так, по словам профессора юридической школы Университета Колумбия Ану Брэдфорд, другие страны «могут и не копировать все положения подряд, но вполне могут использовать многие аспекты закона».