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07:20 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Вице-министр энергетики Казахстана покидает пост на фоне аварий

В ведомстве сообщили, что вице-министр переходит на другую работу.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 11 дек — Sputnik. Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов с 16 ноября по 15 декабря находится в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу, заявили в пресс-службе Минэнерго.

«Информация о якобы конфликте между вице-министром и руководством ведомства, которая распространяется в сети, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Жандос Нурмаганбетов назначен на должность вице-министра энергетики 13 декабря 2021 года.

С 2003 — 2005 гг. Заместитель директора, Директор ТОО «Каруглесбыт».

С 2005 — 2006 гг. Директор ТОО «Карагандинская региональная энергетическая компания».

С 2008 — 2010 гг. Генеральный директор АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания».

С 2011 — 2013 гг. Председатель Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация “Кызылорда”.

С 2013 — 2020 гг. Генеральный директор ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».

С 20.01.2020 г. по 01.12.2021 — Управляющий директор по стратегии и развитию АО «KEGOC».

С 02.12.2021 г. по 12.12.2021 — Управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «KEGOC».

Ранее сообщалось о ряде аварий на энергообъектах минувшей ночью в нескольких городах Казахстана, так по данным ведомства:

  • в Балхаше в субботу произошло повреждение трубопровода тепловой сети по ул. Абая и Абдугалиева, его устранили ночью;
  • на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. В работе находится 8 котлов, прекращения теплоснабжения не произошло;
  • в Актау произошло повреждение теплосети в микрорайоне 11а, ремонтные работы на стадии завершения;
  • на ТЭЦ Риддера из-за повреждения кабеля была нештатная ситуация, котел перевели на мазут с угля.

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