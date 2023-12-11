07:20 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Вице-министр энергетики Казахстана покидает пост на фоне аварий
В ведомстве сообщили, что вице-министр переходит на другую работу.
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АЛМАТЫ, 11 дек — Sputnik. Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов с 16 ноября по 15 декабря находится в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу, заявили в пресс-службе Минэнерго.
«Информация о якобы конфликте между вице-министром и руководством ведомства, которая распространяется в сети, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Жандос Нурмаганбетов назначен на должность вице-министра энергетики 13 декабря 2021 года.
С 2003 — 2005 гг. Заместитель директора, Директор ТОО «Каруглесбыт».
С 2005 — 2006 гг. Директор ТОО «Карагандинская региональная энергетическая компания».
С 2008 — 2010 гг. Генеральный директор АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания».
С 2011 — 2013 гг. Председатель Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация “Кызылорда”.
С 2013 — 2020 гг. Генеральный директор ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».
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Ранее сообщалось о ряде аварий на энергообъектах минувшей ночью в нескольких городах Казахстана, так по данным ведомства: