07:55 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Более 3300 фур стоят на границе Беларуси с ЕС
Большие очереди образовались по всем направлениям, но самыми загруженными являются погранпереходы на белорусско-литовской границе.
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Более 3330 большегрузов скопились в очереди на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза, следует из оперативных данных на сайте белорусского пограничного комитета.
Так, по данным на 6:00, больше всего фур находится на границе Беларуси с Литвой, где образовались очереди из 1880 грузовых автомобилей. Больше всего машин сейчас находится в пункте пропуска «Бенякони», где въехать из Беларуси на территорию ЕС пытаются свыше 950 фур. В ПП «Каменный Лог» находится более 460 большегрузов, в «Котловке» — 340 и более 130 фур в погранпереходе «Привалка».
Большая очередь из 950 грузовых автомобилей образовалась на границе Беларуси с Польшей, все эти автомобили находятся в единственном функционирующем погранпереходе на этом направлении, речь идет о пункте пропуска «Козловичи».
На белорусско-латвийской границе также образовалась немаленькая очередь: свыше 500 фур пытаются въехать из Беларуси на территорию Латвии через погранпереход «Григоровщина».
Ситуация с легковушками попроще, очереди образовались только по двум направлениям — литовскому и польскому. В ПП «Бенякони» на белорусско-литовской границе сейчас находятся 30 легковых автомобилей и по 10 машин в «Каменном Логе» и «Привалке».
Через погранпереход «Брест» на границе Беларуси с Польшей въехать на территорию ЕС пытаются 40 легковых автомобилей.
Закрытие пунктов пропуска
Латвия в сентябре приостановила работу контрольно-пропускного пункта «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны»). Причиной названо обеспечение неприкосновенности границы и предотвращение нелегальной миграции.
Пересечение границы с Латвией теперь возможно только через единственный функционирующий латвийский погранпереход «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).
Ранее прекратили работу два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Данное решение было принято литовским правительством.
Таким образом, теперь на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта действуют только четыре погранперехода: «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони»), «Райгардас» («Привалка»).
В феврале этого года польские власти также в одностороннем порядке закрыли пункт пропуска «Бобровники». В результате на белорусско-польской границе остался лишь один ПП для грузового транспорта («Кукурыки» — «Козловичи») и один для легкового («Тересполь» — «Брест»).
Кроме того, Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.