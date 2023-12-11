Штурм окопов: МВД показало кадры учений отряда спецназа «Буран»

На этот раз спецназовцы тренировались штурмовать окопы. Группа, облаченная в белый маскировочный камуфляж, чтобы не быть заметной на снегу, провела разведку укреплений противника в лесополосе, а затем бойцы спецназа пошли на штурм.
В ролике, опубликованном Внутренними войсками МВД Беларуси, показано, как происходит атака при поддержке пулеметчиков и гранатометчиков. Затем происходит зачистка окопов — бойцы действуют в парах, прикрывая друг друга.
«Бойцы отряда специального назначения “Буран” продолжают оттачивать свое мастерство под руководством опытных инструкторов», — говорится в комментарии к опубликованному ролику.
Отряд спецназа «Буран» приступил к боевому дежурству 15 июля этого года, он базируется в войсковой части 5525. Ранее замглавы МВД, командующий Внутренними войсками Николай Карпенков после проверки оснащения и готовности бойцов отряда оценил их работу на «10 из 10».