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10:22 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Штурм окопов: МВД показало кадры учений отряда спецназа «Буран»

Гомельский отряд спецназначения МВД «Буран» проводит зимние тренировки под руководством опытных инструкторов. Смотрите на видео, как бойцы спецназа штурмуют позиции условного противника.

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На этот раз спецназовцы тренировались штурмовать окопы. Группа, облаченная в белый маскировочный камуфляж, чтобы не быть заметной на снегу, провела разведку укреплений противника в лесополосе, а затем бойцы спецназа пошли на штурм.

В ролике, опубликованном Внутренними войсками МВД Беларуси, показано, как происходит атака при поддержке пулеметчиков и гранатометчиков. Затем происходит зачистка окопов — бойцы действуют в парах, прикрывая друг друга.

«Бойцы отряда специального назначения “Буран” продолжают оттачивать свое мастерство под руководством опытных инструкторов», — говорится в комментарии к опубликованному ролику.

Отряд спецназа «Буран» приступил к боевому дежурству 15 июля этого года, он базируется в войсковой части 5525. Ранее замглавы МВД, командующий Внутренними войсками Николай Карпенков после проверки оснащения и готовности бойцов отряда оценил их работу на «10 из 10».

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Штурм окопов: МВД показало кадры учений отряда спецназа 'Буран'
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