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Главные новости к вечеру 11 декабря
18:29 (мск), источник: Ведомости

Посла Дании вызвали в МИД из-за высказываний в датских СМИ

Посла Дании Якоба Хеннингсена вызвали в МИД РФ из-за его провокационных высказываниями в датских СМИ о деятельности иностранных компаний в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что высказывания Хеннингсена «недопустимы и граничат с вмешательством Копенгагена во внутренние дела РФ».

Источник: Reuters

Его оценка экономики и правовых основ российского государства нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г., а также «противоречит самой сути тех функций, которые призван исполнять посол».

В МИДе отметили, что основной ущерб работе в России иностранных компаний, включая датские, «наносят антироссийские санкции ЕС и США». Решившие продолжить работу в России предприниматели пользуются поддержкой российских властей.

«Исходим из того, что г-н Хеннингсен впредь воздержится от подобных высказываний», — резюмировали в министерстве.

1 августа датское издание Borsen опубликовало интервью с Хеннингсеном, где он прокомментировал ситуацию с работой Carlsberg в России. Он заявил, что датские компании, которые все еще присутствуют в России, должны быть готовы к тому, что неопределенность будет только расти.

В апреле 2022 г. правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. В качестве ответных мер министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата семерых дипломатов из Дании.

1 сентября министерство иностранных дел Дании объявило о сокращении штата посольства России в Копенгагене до уровня посольства Дании в Москве до не более чем пяти дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

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