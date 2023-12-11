Посла Дании вызвали в МИД из-за высказываний в датских СМИ

Его оценка экономики и правовых основ российского государства нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г., а также «противоречит самой сути тех функций, которые призван исполнять посол».
В МИДе отметили, что основной ущерб работе в России иностранных компаний, включая датские, «наносят антироссийские санкции ЕС и США». Решившие продолжить работу в России предприниматели пользуются поддержкой российских властей.
«Исходим из того, что г-н Хеннингсен впредь воздержится от подобных высказываний», — резюмировали в министерстве.
1 августа датское издание Borsen опубликовало интервью с Хеннингсеном, где он прокомментировал ситуацию с работой Carlsberg в России. Он заявил, что датские компании, которые все еще присутствуют в России, должны быть готовы к тому, что неопределенность будет только расти.
В апреле 2022 г. правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. В качестве ответных мер министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата семерых дипломатов из Дании.
1 сентября министерство иностранных дел Дании объявило о сокращении штата посольства России в Копенгагене до уровня посольства Дании в Москве до не более чем пяти дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.