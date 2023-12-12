Петербург готов принимать больше студентов из Африки, заявил Беглов

«Санкт-Петербург — один из крупных научных и образовательных центров России. У нас 69 высших учебных заведений, из них 27 готовят инженеров. В наших вузах учатся более 300 тысяч студентов, из них около 2 тысяч — из стран Африки. Я хочу отметить, что мы очень рады, они очень трудолюбивые, и учатся очень хорошо, оправдывают те средства, которые вкладывают их страны. Мы готовы принять еще больше, добро пожаловать», — сказал он, выступая на Международном конгрессе «Африка ищет решения».
Международный конгресс «Африка ищет решения» проходит на площадке Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II.
Губернатор напомнил, что в июле в Петербурге прошел саммит «Россия-Африка», в котором приняли участие главы 45 государств. В Горном университете было подписано соглашение о намерениях о создании консорциума технических университетов «Недра Африки».
Приветствия участникам конгресса направили председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Африку представляют президент консорциума «Недра Африки» Полу Омоджо Омаджи, министр высшего образования, развития науки и технологий Зимбабве Мурвира Амон, министр природных ресурсов Нигерии Оладеле Олаке.
Участники конгресса обсудят вопросы повышения экономической интеграции, разработку законов в сфере управления недропользованием с акцентом на государственное регулирование, разработку и внедрение единой системы оценки компетенций специалистов. Сотрудничество с партнерами из Африки планируется также в сфере подготовки кадров высшей категории, в том числе через систему грантов ЮНЕСКО, в формировании новых знаний для дальнейшего технологического прогресса, создании совместных научных коллективов.