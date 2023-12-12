WSJ: ЦАХАЛ начал затопление туннелей «Хамаса» морской водой

WSJ отмечает, что некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что закачивание морской воды может поставить под угрозу снабжение Газы пресной водой. ЦАХАЛ ни разу не комментировал информацию об использовании морской воды для уничтожения туннелей.
По данным The Jerusalim Post, процесс затопления туннелей начался еще в прошлом месяце, когда ЦАХАЛ установил в Газе пять насосов для перекачивания в туннели морской воды. Они были расположены к северу от лагеря беженцев Аль-Шати, отмечает издание.
4 декабря ЦАХАЛ отчитался об обнаружении в секторе Газа более 800 туннелей «Хамаса». Из них разными способами, включая использование взрывчатки, было уничтожено 500 туннелей.
5 декабря WSJ со ссылкой на американских чиновников сообщала, что власти Израиля рассматривают возможность затопления системы подземных туннелей. По данным газеты, Израиль предупредил США о таком намерении, в ответ на это американские власти выразили опасения, связанные с возможным загрязнением почвы опасными веществами, которые могут находиться в туннелях.
Сеть туннелей в секторе Газа начали строить в 2010 году. Их общая протяженность составляет 400−500 км, а глубина достигает 35 м.