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18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как проходили прямые линии и пресс-конференции с Владимиром Путиным

Прямая линия и пресс-конференция с президентом пройдут 14 декабря 2023 года. Владимир Путин пообщается с россиянами и ответит на вопросы журналистов.

Источник: РИА "Новости"

Впервые президент пообщался с гражданами России в формате «прямой линии» в конце декабря 2001 года. Авторами идеи стали гендиректор ОРТ (ныне «Первого канала») Константин Эрнст и председатель ВГТРК Олег Добродеев.

И, несмотря на то, что проведение прямых линий не является законодательно закрепленной обязанностью главы государства (в отличие от послания Федеральному собранию), формат превратился в традиционный и ежегодный.

Предыдущая «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла в 2021 году. В прошлом году было принято решение не проводить не только это мероприятие, но и большую ежегодную пресс-конференцию главы государства, где он традиционно отвечает на вопросы журналистов.

В 2023 году решили объединить два мероприятия в одно — то есть планируется, что президент будет параллельно общаться как с обычными гражданами, так и с представителями СМИ.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-конференции. Факты

  • Первая большая пресс-конференция Путина состоялась 18 июля 2001 года накануне саммита «большой восьмерки». Более 400 журналистов тогда задали 22 вопроса.
  • В декабре 2020 года прошла первая гибридная пресс-конференция, где общение со СМИ происходило по видеосвязи. Все федеральные округа России организовали специальные площадки, где представители региональных СМИ могли задать свои вопросы.

Прямые линии. Цифры

  • Первая прямая линия состоялась 24 декабря 2001 года, она продлилась 2 часа 20 минут, президент ответил на 47 вопросов.
  • В дальнейшем Путин проводил такие разговоры с гражданами и в качестве президента, и на посту премьер-министра ежегодно (исключение составили 2004, 2012 и 2022 годы).
  • Рекорд по количеству поступивших вопросов был поставлен в 2015 году — 3,25 млн. Меньше всего вопросов президент получил на самой первой прямой линии в 2001 году — 400 тыс.
  • Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года, она продлилась 4 часа 47 минут. Самым коротким стал эфир в 2001 году.
  • 30 июня 2021 года «Прямая линия с президентом» продолжалась 3 часа и 42 минуты. В ходе нее Владимир Путин успел ответить на 70 обращений сограждан.

Вопросы, на которые глава государства отвечает во время прямых линий, как правило, затрагивают самые разные сферы внутренней и внешней политики России, а иногда они касаются и личной жизни президента. Ожидается, что в 2023 году основными темами общения Владимира Путина с гражданами станут специальная военная операция, социальные выплаты, здравоохранение, ЖКХ.

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