Как проходили прямые линии и пресс-конференции с Владимиром Путиным

Впервые президент пообщался с гражданами России в формате «прямой линии» в конце декабря 2001 года. Авторами идеи стали гендиректор ОРТ (ныне «Первого канала») Константин Эрнст и председатель ВГТРК Олег Добродеев.
И, несмотря на то, что проведение прямых линий не является законодательно закрепленной обязанностью главы государства (в отличие от послания Федеральному собранию), формат превратился в традиционный и ежегодный.
Предыдущая «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла в 2021 году. В прошлом году было принято решение не проводить не только это мероприятие, но и большую ежегодную пресс-конференцию главы государства, где он традиционно отвечает на вопросы журналистов.
В 2023 году решили объединить два мероприятия в одно — то есть планируется, что президент будет параллельно общаться как с обычными гражданами, так и с представителями СМИ.
Вопросы, на которые глава государства отвечает во время прямых линий, как правило, затрагивают самые разные сферы внутренней и внешней политики России, а иногда они касаются и личной жизни президента. Ожидается, что в 2023 году основными темами общения Владимира Путина с гражданами станут специальная военная операция, социальные выплаты, здравоохранение, ЖКХ.